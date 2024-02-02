تراجع سعر طن الذرة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الذرة.. تغيرت حركة سعر طن الذرة الصفراء، اليوم الجمعة 2 فبراير، للإتجاه صوب تسجيل تراجع بجميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، حيث وصل حجم الهبوط ما بين 100 إلى 200 جنيه بالطن، لمعظم الأنواع.

ووصلت أسعار الذرة لمستويات قياسية، خلال الوضع الحالى نظراً لتقلبات السوق الموازية للدولار، ونقص المعروض، إضافةً إلى وجود مزارع دواجن تستعد لبدء دخول دورات تسكين جديدة استعداد لموسم رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفرة خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الجمعة

الذرة

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 19,700 جنيه، بدلًا من 19,800 جنيه، بتراجع 100 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

ونزل سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 100 جنيه، ليسجل 19,700 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، تراجعًا اليوم، بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 18,700 جنيه.

سعر الذرة العالمي

انكمشت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مارس 2024، عند 457 سنتًا للبوشل.

كما نزل عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.27%، عند 464.75 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.