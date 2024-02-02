قررت نيابة الجيزة ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بعثورهم بحوزته على 3 كيلو من مخدر الحشيش.

حبس عاطل عثر بحوزته على 3 كيلو من مخدر الحشيش بالعياط

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة؛ في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته (3 كيلو حشيش – بندقية آلية – عدد من الطلقات - مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة).

حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية ،وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة طنطا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض "مطواة"- سيارة ملاكى "مُبلغ بسرقتها" - دراجة نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم للسلاحين "الناري، الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.