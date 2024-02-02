متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ وموعدها فى 2024

يقترت شهر رجب المعظم على الإنتهاء، وهنا يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض ليلة حملت معجزة كبري من معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهى رحلة الإسراء والمعراج التي يحتفل بها العالم الإسلامي في السابع والعشرين من شهر رجب كل عام.







ليلة تكريمًا وتسليًة من الله لرسوله



كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريمًا وتسليةً من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في عام الحزن هو العام الذي توفي فيه عم الرسول أبو طالب الذي كان يدفع عنه أذى قريش ثم أمنا الحبيبة زوجته المحبة خديجة بنت خويلد التي كانت تسانده في الدعوة، كما كانت الرحلة بيانًا لشرفه ومكانته عند ربه، وقد أذن الله جل جلاله لهذه الرحلة أن تكون حتى يُطلع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم على الآيات الكبرى كما ورد في قوله تعالى بسورة الإسراء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.









موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024



أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك في وقت سابق موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام2024، حيث تبدأ من مغبر يوم الأربعاء 26 رجب 1445 هجرية الموافق 7 فبراير 2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8 فبراير المقبل.





متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج



وعن وقت وقوع رحلة الإسراء والمعراج وضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمب في فتوى رقم 7424 للإستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام أن رحلة الإسراء والمعراج وقعت على المشهور من أقوال العلماء- في شهر رجب،واختلفت الأقوال في تحديد زمن هذه الرحلة، ولكن تعيينه بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

وتابع فضيلة مفتي الجمهورية أن المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف، ولم يقم دليل على الترجيح، واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال، وتُلُقِّيَ بالقبول: فإنَّ ذلك ممَّا يُغَلِّبُ على الظنِّ كونَه راجحًا.