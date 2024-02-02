عقوبة مغلظة لاستعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون

تطرق قانون العقوبات المصري ، للعديد من عقوبات رادعة للحد من جرائم استعراض القوة، والتهديد بالعنف بكل أشكاله، وألوانه، وذلك للحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره، وفي منطقة المرج حدث مشاجرتين من جرائم استعراض القوة فما هي عقوبة استعراض القوة في قانون العقوبات المصري .

عقوبة استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

معاينة موقع حادث مشاجرة الأسلحة النارية في المرج

وفي الحادث الأول ، كان قسم شرطة المرج ، بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة بائع خضراوات بها إصابات رش خرطوش وجروح

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بائعين خضراوات، وبحوزتهما فرد خرطوش و وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتقلت نيابة المرج لمعاينة موقع حادث نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج، أسفرت عن مصرع بائع خضراوات برش خرطوش بسبب الخلاف على مكان البيع، وتواصل الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتبين من مناظرة النيابة للجثة ان بها إصابات رش خرطوش وجروح

واستمعت النيابة لأقوال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجني عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة بالأسلحة الناري ة

وفي الواقعة الثانية ، و تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك"خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.