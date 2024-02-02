استئصال ورم سرطاني من مريض بمستشفى السعديين المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الجمعة، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالسعديين، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، كما اطمأن على الحالة الصحية لمرضى علاج وجراحات الأورام، وتم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم.

وناقش وكيل الوزارة مع مدير المستشفى ما تم تنفيذه بشأن إنشاء وحدة جديدة لعلاج أورام الأطفال، بقوة ٥ أسرة، والتي تأتي استكمالاً لطفرة الخدمات النوعية الموجودة، لتغطية خدمة علاج الأورام السرطانية لمختلف الأعمار السنية، وخاصة بعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة.

وخلال زيارته، اطمأن مسعود على الحالة الصحية لمريض تم إجراء عملية جراحية متقدمة له لاستئصال ورم سرطاني بالغدة الدرقية، حيث تم العملية بفضل الله بنجاح، والمريض تحت الملاحظة ويتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة أيضا على انتظام إجراء العمليات الجراحية بوحدة جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب، والتي تعد الأولى من نوعها بالمستشفى بعد تشغيل هذه الوحدة الجديدة منذ عدة أسابيع، تم من خلالها إجراء عدد ٢٠ عملية لتوسيع القناة العصبية، وتثبيت الفقرات، وتصليح الانزلاق الغضروفي، وذلك بعد أن قام بتفقد وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، التي تم تشغيلها تجريبياً الشهر قبل الماضي، بقوة ٥ أسرة، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، دعم من عائلة الحاج عبدالرحمن مشهور، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهاً بتوفير أوجه الرعاية الطبية كافة للمرضى.