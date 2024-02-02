نقابة أطباء قنا تعلن عن افتتاح مكتب خدمات بنجع حمادي

أعلنت نقابة الأطباء بقنا، اليوم الجمعة، عن افتتاح مكتب خدمات نقابة الأطباء بمقر نادي الأطباء في مركز نجع حمادي، حضر الافتتاح الدكتور محمد الديب - نقيب الأطباء بقنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق النقابة، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور سمير فخري، والدكتور بدوي المعاون، والدكتور محمد العديسى، والدكتور يسري.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إن افتتاح مكتب خدمات النقابة بمقر نادي الأطباء في نجع حمادي شمال المحافظة هدفه تسهيل أبواب التواصل وتقديم الخدمة اللازمة للأطباء في أسرع وقت، ويأتي في إطار أنشطة النقابة المختلفة التي تقدمها للأطباء والكوادر الطبية بالمحافظة بشأن الارتقاء بالمنظومة الطبية.

ويتم تسليم اوراق المنشآت أو طلبات اعتماد البطاقة للطبيب الحر أو طلبات مشروع العلاج وجميع خدمات السجلات من كارنية وأخصائي واستشاري للموظف المسؤول بدورة لتسليمها للنقابة الفرعية بقنا وتسليمها في اليوم التالي فورا لطبيب عن طريق المكتب من الساعة 1:00 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا ومن الساعة 7:00 مساءا حتى 9مساءا.