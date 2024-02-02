الناجح يرفع ايده.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الدقهلية برقم الجلوس
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، فى محافظة الدقهلية، حيث تستعد المدارس الإعدادية في محافظة الدقهلية حاليًا للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، ينتظر الآلاف من الطلاب بفارغ الصبر ظهور النتائج والبحث عن رابط النتيجة، و توضح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات قد اكتملت في المدارس، وبدأت الآن مرحلة المراجعة، النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي المدارس من عمليات المراجعة وتقديم نتائج الشهادة الإعدادية 2024 إلى المحافظ لاعتمادها، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الدقهلية برقم الجلوس
تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.
ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تفقد أعمال التصحيح الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح وأوضح شعبان أن المعلمين يصححون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.
وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.
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وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح ورصد الدرجات كراسات الإجابة بنظام البوكلت، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة الدقيقة سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية وها نحن ننظر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورفعها على الرابط التعليمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم حيث يمكن للطلاب الدخول مع مراعاة كتابة الاسم رباعيا لتلاشي الخطأ ولدقة العملية الاستعلامية اكتب رقم الجلوس وقم بعرض النتيجة وسيتم عرض درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي الذي خصص أعلاه بــ 140 درجة للترم الأول.
اللينك المباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
وقد أعلنت إدارة التعليم في محافظة الدقهلية عن اللينك المباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب القانطين في تلك المحافظة، وذلك يكون من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:
- يجب أن يتم فتح اللينك الخاص بإدارة التعليم في محافظة الدقهلية واللينك الرسمي الخاص بظهور النتيجة
- يتم البحث عن النتيجة ومن ثم تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وذلك من خلال الضغط عليها، والانتظار لعدة ثواني حتى يتم الانتقال إلى الصفحة الأخرى.
- سوف تظهر صفحة جديدة تتضمن حقلًا فارغًا لكتابة رقم جلوس الطالب، ويجب التأكد من كتابته بشكل صحيح
- بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث أو على علامة العدسة الموجودة في الموقع، وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب واسمه.
- في حالة عدم ظهور النتيجة بعد التأكد من الإعلان عن ظهورها، فقد يكون ذلك من كثرة الدخول على الموقع أو بسبب كتابة رقم الجلوس بطريقة خاطئة، ولذلك فيرجى التكرار الخطوات السابقة مرة أخرى والتأكد من كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
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