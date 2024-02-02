مبيعات آيفون تنقذ آبل من هبوط الإيرادات

بعد أربعة أرباع متتالية من انخفاض الإيرادات، كسرت شركة أبل هذا الاتجاه وأعلنت عن أول فترة لها من نمو الإيرادات اليوم.

أعلنت الشركة في تقرير أرباحها للربع الأول من العام المالي 2024، عن إيرادات ربع سنوية قدرها 119.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إن "قاعدة الأجهزة النشطة المثبتة لديها تجاوزت الآن 2.2 مليار، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في جميع المنتجات والقطاعات الجغرافية". يتضمن هذا الربع الأموال التي تم جلبها من مبيعات خط iPhone 15 الذي تم طرحه في سبتمبر 2023، والذي كان له تأثير واضح على الأداء.

وقال كوك: "اليوم، تعلن شركة أبل عن نمو في إيراداتها لربع ديسمبر مدعومًا بمبيعات iPhone، وسجل إيرادات غير مسبوق في الخدمات". وأشار إلى أن الشركة حققت "سجلات إيرادات غير مسبوقة عبر الإعلانات والخدمات السحابية وخدمات الدفع والخدمات". الفيديو بالإضافة إلى سجلات ربع شهر ديسمبر في App Store وApple Care." ولخص كوك بعض التحديثات التي تم إجراؤها على تطبيق Apple TV، بالإضافة إلى محتوى TV+ الذي حصل على الترشيحات والجوائز.

ومضى كوك ليذكرنا خلال مكالمة أرباح الشركة بأن غدًا هو يوم إطلاق سماعة الرأس Vision Pro، ووصفها بأنها تاريخية. وبعد أن قال كوك إن شركة آبل ملتزمة بالاستثمار في التقنيات الجديدة، أضاف كوك أن الشركة ستشارك المزيد حول تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام.

لم يكن أداء المنتجات في فئات الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات جيدًا في هذا الربع، على الرغم من زيادة المبيعات في قسم Mac على أساس سنوي. وانخفضت مبيعات iPad على وجه الخصوص بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من أن كوك أرجع ذلك إلى "مقارنة صعبة" بالأرقام الكبيرة المسجلة في الربع الأول من عام 2023 بسبب الطرز الجديدة المزودة بـ Apple Silicon المحدث. وبالنظر إلى أن الشركة لم تصدر طراز iPad جديدًا في عام 2023 على الإطلاق، فهذا ليس مفاجئًا.

واصل كوك تسليط الضوء على التطورات مثل افتتاح شركة Apple لموقعها رقم 100 للبيع بالتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحديثات جهود الاستدامة. واختتم حديثه بالقول: "آبل شركة لم تتهرب أبدًا من التحديات الكبيرة"، مضيفًا "لذلك نحن متفائلون بشأن المستقبل، وواثقون على المدى الطويل ومتحمسون كما كنا في أي وقت مضى لتقديم الخدمات لمستخدمينا". ".