استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس والاسم 2024
تستعد المدارس في محافظة الدقهلية في الوقت الحالي للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم، حيث يترقب الآلاف من الطلاب موعد إعلان النتائج والبحث عن رابط النتيجة، وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أن عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات قد اكتملت في المدارس، وبدأت الآن مرحلة المراجعة، النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي المدارس من عمليات المراجعة وتقديم نتائج الشهادة الإعدادية 2024 إلى المحافظ لاعتمادها، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس والاسم 2024
يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 على الموقع الرسمي للمديرية، لتتبع المحافظة بذلك باقى المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ، حيث بدأت أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، عقب الانتهاء من ماراثون الامتحانات مباشرة.
أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، موضحا أن النتيجة لا تزال في مرحلة التجميع والرصد، حيث أدى 110 آلاف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024، أمام 635 لجنة (عربي ولغات).
ومن جهته، وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير الأجواء المناسبة وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وأيضا وجه وكيل الوزارة بالمحافظة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة امتحان لمواجهة أية أزمة قد تطرأ لأي من الطلاب داخل اللجان.
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وتوفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلاب في أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 595 لجنة بمدارس المحافظة وذلك بإشراف 17 إدارة تعليمية تتواصل من خلال الغرف الفرعية، وكذلك الكنترولات الخاصة بالتصحيح وإعداد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024
درجات المواد للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2024 موزعة على الترم الأول والترم الثاني كالآتي:
- مادة اللغة العربية: تضاف إلى المجموع الكلي ومجموع الدرجات بالترم الأول 40 درجة والترم الثاني 40 درجة ليصبح المجموع الكلي 80 درجة.
- اللغة الإنجليزية: تضاف للمجموع الكلي، ومجموع الدرجات للترم الأول 30 درجة، والترم الثاني 30 درجة ليصبح المجموع الكلي بنهاية العام 60 درجة.
- مادة الدراسات الاجتماعية: تضاف إلى المجموع الكلي، ومجموع الدرجات لها بالترم الأول 20 درجة، والترم الثاني 20 درجة، ويصل المجموع النهائي لها نهاية العام 40 درجة.
- الرياضيات: تضاف للمجموع الكلي، ومجموع الدرجات بالترم الأول 30 درجة، والترم الثاني 30 درجة، والدرجة الكلية لها نهاية العام 60 درجة.
- مادة العلوم: تضاف للمجموع، ومجموع درجات العلوم للترم الأول 20 درجة، والترم الثاني 20 درجة ليصل المجموع الكلي ها نهاية العام 40 درجة.
- المجموع الكلي للمواد الأساسية: الدرجات الكلية في الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة ليكون المجموع الكلي النهائي بنهاية العام 280 درجة.
- مادة الكمبيوتر: خارج المجموع ودرجاتها للترم الأول 10 درجات والترم الثاني 10 درجات.
- التربية الفنية: لا تضاف للمجموع الكلي، مجموع درجات التربية الفنية بالترم الأول 10 درجات والترم الثاني 10 درجات.
- مادة التربية الدينية: خارج المجموع الكلي، ومجموع درجاتها في الترم الأول 20 درجة، والترم الثاني 20 درجة، والمجموع الكلي لها 40 درجة بنهاية العام.
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