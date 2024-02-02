رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مستشفى فقيه في دبي

على هامش مؤتمر الصحة العربي بدبي

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى مستشفى فقيه في دبي، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي آراب هيلث 2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى فقيه، هي أحد أكبر منشآت الرعاية الصحية في دبي، وتتميز بتقديمها خدمة طبية ترتكز على 3 محاور أساسية، وهي "الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، والبيئة العلاجية، والنهج الأكاديمي"، كما تتميز بأنها مستشفى ذكية رقمية بالكامل تقدم نموذجًا في الرعاية الصحية من أفضل النماذج عالية الجودة في الرعاية الصحية وتحقق أفضل النتائج الممكنة لمرضاها من خلال التكنولوجيا الذكية والقوى الأكاديمية.

التطورات والتحولات الرقمية الذكية بمستشفى فقيه

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، على التطورات والتحولات الرقمية الذكية بمستشفى فقيه، إضافة إلى أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية المستخدمة في العلاج، وأهمها في مجالات الطوارئ والجراحات متعددة التخصصات، كما تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من العيادات الخارجية وغرف العمليات والأقسام الداخلية والمعامل والأشعة والصيدليات.

وأضاف السبكي، أنه خلال الزيارة تم بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في مصر ومستشفى فقيه، ودراسة عمل توأمة وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بهدف نقل الخبرات المهنية والعلمية والتكنولوجية المتقدمة للمستشفيات.

وأكد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والرعاية الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين معها ومواكبتها أحدث المعايير والتطورات التكنولوجية العالمية.

تطوير التعاون الصحي بين مصر والإمارات نحو مستقبل متقدم

وتابع السبكي: أن تطوير التعاون الصحي بين مصر والإمارات نحو مستقبل متقدم ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تمضي قُدمًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق الشمولية والتميز في الخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، انعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".





