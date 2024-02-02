اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصري

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها العالم بأكمله.

وقال “ عنبر” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن الدولة تسعى لتحقيق التنمية في مصر بشكل مستدام، وهذا متمثل في البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة.

وأشار إلى أن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تأخذ في اعتبارها المواطن المصري، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر ودول العالم أجمع.

وواصل عنبر أن سياسية الحماية الاجتماعية، شاملة في كل القطاعات، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، لافتا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصري، حيث بدأت من القرى الأكثر فقرًا من أجل تقليص الفجوة.

وأكمل أن الدولة المصرية، تسعى لخلق مناخ جيد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن استثمار العنصر البشري، الذي يعتبر قواما مهما للنمو الاقتصادي لمصر.