خبيرة أسواق الطاقة: التأخر في اتخاذ القرارات يضر الاقتصاد العالمي ويزيد الأزمة

قالت الدكتور وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العالم يبحث عن مسار التصحيح، بسبب الحصار الاقتصادي والصراعات التي تساهم في تدهور اقتصاديات دول العالم.

ونوهت "علي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن كل دولة تحاول أن تنجو بنفسها، بسبب الحصار الاقتصادي الذي يؤثر بشكل كبير على الدول خاصة في المناطق المشتعلة.

التوترات الجيوسياسية

وأشارت، إلى أننا أمام ملف خطير وهو "التوترات الجيوسياسية"، ولعل أشهرها الحرب الدائرة في المنطقة، ودخول أطراف عدة في الصراع ساهمت في تضييق الخناق على اقتصاديات دول المنطقة.

ينهار الاقتصاد وتزداد الازمة

وأردفت، أن مع التأخر في اتخاذ القرارات لإنقاذ العالم، ينهار الإقتصاد وتزداد الازمة أكثر فأكثر، وهذا يؤثر بشكل كبير على الكثير من الملفات الاقتصادية، ولعل أشهرها ملف الطاقة.