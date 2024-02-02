الأردن يسعى لتطوير الاقتصاد والمنظومة التكنولوجية (فيديو)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن وزارة الاتصال الرقمي أعلنت أمس بأن الأردن تسلم الدورة الحالية لمنظمة التعاون الرقمي بالدورة الحالية 2024، ما يعتبر إنجازا من المنطلق الاقتصادي خاصة أن الأردن يحاول خلال السنوات الماضية أن يكون هناك توظيف للاتصال الرقمي في المجال الاقتصادي.

الإنجازات الاقتصادية

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن الأردن أعلن بأنه من خلال تسلم هذه الدورة سيكون هناك العديد من الإنجازات الاقتصادية خاصة بإشراك الشباب والفئات صغار السن من أجل تطوير المهارات والمنظومة الاقتصادية خاصة أن عمان خلال السنوات الماضية تسعى لتحديث المنظومة الاقتصادية، وهذا أحد البنود التي ستكون حاضرة بالمنظومة.

16 دولة مشاركة في هذه المنظمة

وتابعت: "بحضور 16 دولة مشاركة في هذه المنظمة، كان هناك إجماع على تسلم الأردن لعام 2024 هذه الدورة، وستكون هناك العديد من التوصيات والإنجازات التي يتحدث عنها الأردن بالشراكات مع الدول المشاركة في هذه المنظمة منها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يسعى الأردن لتوظيفه من أجل أن يكون هناك فائدة".