صحة الفيوم تنظم تدريب عن الجودة والاعتماد لمعامل المديرية

نفذت ادارة المعامل بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء هاني - مديرة الادارة الدورة التدريبية للجودة والاعتماد و التي استمرت لمدة ٤ أيام باحدى قاعات معهد التمريض برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة نانسى الجندى -رئيس الادارة المركزية للمعامل و في إطار تطوير معامل مديرية الصحة فى محافظة الفيوم .

وتم تدريب ٢٥ صيدلي وكيميائي وفني معمل و قام بالتدريب الدكتورمحمد عبدالسلام - مدير الجوده بالادارة المركزية للمعامل والدكتورة مريان سمير من الادارة المركزيه للمعامل وتم التدريب بالتنسيق مع الدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب.

انجازات 100 يوم صحة ..

وفى وقت سابق اعلن الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ان مبادرة 100 يوم صحة تمت على مرحلتين الاولى من 26 يونيو وحتى الاول من اكتوبر وكان المنسق العام لها

الدكتورة نشوى مصطفى -مدير ادارة الدعم الفنى بينما كانت المرحلة الثانية من 2 اكتوبر وحتى 10 يناير وكان المنسق العام لها الدكتورة فيرا اسحق من ادارة الرعاية الاساسية وتحت اشراف الدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية .

واوضح الدكتور محمد رمضان -مدير مكتب المبادرات بالفيوم بان عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية فى المرحلة الاولى 545136 وفى المرحلة الثانية 620741

وكان عدد المستفيدين بخدمات تنظيم الاسرة فى المرحلة الاولى 272093 بينما استفاد فى المرحلة الثانية 288149 سيدة.

وقدمت القوافل العلاجية خدماتها فى المرحلة الاولى لعدد 30991 مواطن بينما كان عدد المترددين عليها فى المرحلة الثانية 26803 .

كما تم المرور على 1511 منشأة غذائية فى المرحلة الاولى و 1060 منشأة فى المرحلة الثانية .كما تم تطعيم عدد 10041 طفل فى المرحلة الاولى و4567 طفل فى المرحلة الثانية .

ومن الجدير بالذكر ان مبادرة 100 يوم صحة اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى و وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار فى 25 يونيو 2023 و كانت تشمل مجموعة من المبادرات الرئاسية (دعم صحة المرأة - العناية بصحة الام والجنين - الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثى الولادة - الكشف عن الامراض الوراثية - الرعاية الصحية لكبار السن -فحص المقبلين على الزواج -الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية - كشف امراض سوء التغذية بالمدارس)بالاضافة الى خدمات تنظيم الاسرة و القوافل العلاجية و مراقبة الاغذية وصحة البيئة و التطعيمات وذلك تحت اشراف الدكتور محمد حسانى -مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات.

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