أمن غذائي قنا يستقبل دفعة جديدة من الدواجن

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مشروعات الأمن الغذائى، استقبلت اليوم ٢٥ ألف كتكوت جديد بهدف تسمينها بمحطات تسمين وتربية الدواجن، استعدادا لطرحها بالاسواق بأسعار مخفضة وتنافسية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمشروعات الأمن الغذائي، لمتابعة سير العمل، رافقه خلالها محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى بقنا، وأشرف محمد الطيب مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

تابع المحافظ، خلال الجولة المرور على محطة الألبان رقم ١ وعنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلي ، و اطمئن محافظ قنا على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص روؤس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية.

ووجه بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وتفقد المحافظ، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحث المحافظ، العاملين بمنطقة المشروعات إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول تاؤل ملكيتها إلى أبناء المحافظة ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة