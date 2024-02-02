محافظ القليوبية في جولة ميدانية بالخصوص وشبرا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة جولة ميدانية للإطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين ولخلق بيئة نقية لهم، والإستعداد والجاهزية الكاملة لمواجهة أي أزمات قد تحدُث، مشيراً إلى أهمية المظهر الجمالي لكافة المناطق وعدم إعاقة حركة المرور والمارة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .



وقد تم المرور على عددٍ من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومن بينها الحملة الميكانيكية للمحطة الوسيطة بالخصوص حيث وجه برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى متابعة المعدات الجاري صيانتها وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمعدات التي تستخدم في مواجهة الطوارئ والانتشار السريع.

كما تفقد إمتداد محور الخصوص بالإضافة إلى تفقد نفقي الأمير والرشاح أسفل الطريق الدائري بمدينة الخصوص، وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد محور الفريق العصار وعلى جانبي الطريق بنزلة محور الفريق العصار ، وشارع ترعة الشابوري وشارع ١٥ مايو وكوبري مسطرد وشارع ١٣٥ والشارع الجديد.

بالإضافة إلى متابعة النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وفي سياقٍ مُتصل وجه "محافظ القليوبية" برفع الباعة الجائلين المتواجدين على إمتداد محور الخصوص لعدم إحداث عرقلة في السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشويه المظهر الحضاري، وكذلك الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .



وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المُعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بالمكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهاً بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولاً بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين .



جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص وعلي إمام نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة ، ومسؤولي تحسين البيئة والإشغالات بالأحياء .