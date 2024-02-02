خلاف علي مكان العمل ..تحقيقات موسعه لقتل بائع خضراوات زميله في المرج

تباشر نيابة المرج تحقيقات موسعة ،مع بائع خضراوات قتل زميله بفرد خرطوش بسبب الخلاف على مكان العمل في المرج، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

خلاف علي مكان العمل ..تحقيقات موسعه لقتل بائع خضراوات زميلة في المرج



وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة بائع خضراوات بها إصابات رش خرطوش وجروح.

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة الجائلين لافتراشه أمام المحل عمل المجني عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بائعين خضراوات، وبحوزتهما فرد خرطوش – عدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.