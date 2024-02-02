ندوة تثقيفية بعنوان "أسرتنا الصغيرة السعيدة" بالشرقية

قالت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح نظمت ندوتين، الندوة الأولى بعنوان "الفحص الذاتي لأمراض الثدي" تناولت الإكتشاف المبكر لأورام الثدي وذلك بالوحدة المحلية بالتلين، والندوة الثانية بعنوان "الإسراء والمعراج" وذلك بالوحدة المحلية بشلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "أسرتنا الصغيرة السعيدة " تناولت الحديث عن وسائل تنظيم الأسرة، وتأثير كثرة الإنجاب على صحة الأم والمجتمع، كما تناولت الأثار الضارة للاستخدام السيئ للمضادات الحيوية على الصحة وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة منيا القمح وقسم التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بمركز ديرب نجم .

ولفت إلى قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين، الأولى تحت عنوان "أفهمني" ناقشت السعادة الأسرية وأسس اختيار شريك الحياه وفن التعامل مع الأطفال والمراهقين، والندوة الثانية تحت عنوان "دروس وعبر من رحلة الإسراء والمعراج " تناولت مكانة المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والمحافظة على الصلاة التي فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان برئاسة مركز فاقوس والإدارة الصحية بفاقوس.