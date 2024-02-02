ندوة إرشادية لمُزارعي كفور نجم لزيادة محصول القمح

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نظمت ندوة ارشادية لمزارعي محصول القمح بقرية كفور نجم التابعة لرئاسه مركز ومدينه الابراهيمية.

حاضر في الندوة، كل من: الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح سابقا، وبحضور عدد من المرشدين الزراعيين ومزارعي القمح بالقرية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه خلال الندوة تم توعية المزارعين بطرق الحصول أعلى إنتاجية للمحصول من خلال الاعتدال فى الرى، ووضع السماد الازوتي قبل الري مباشرة، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وكيفية مقاومة الأمراض والآفات، وتم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.