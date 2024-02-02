ناشئات صيد أكتوبر تهزمن نيوجيزة ويحققن كأس بطولة النخبة لكرة السلة

استطاع فريق 14سنة ناشئات لكرة السلة بصيد اكتوبر الفوز على فريق نيوجيزة بنتيجة 33/54 فى نهائى بطولة النخبة لمنطقة الجيزة ليحقق الفريق كأس البطولة والتي اقيمت بصالة الشباب والرياضة،كما حققت اللاعبة سلمى اكرم كأس MVP

ضمت قائمة الفريق اللاعبات فاطمة السيد ،سلمي مهيب ،رقية يسري ،لانا عباس ،لوجين الدكروري ،فريدة فودة ،جني طارق ،ندي حلوة ،مريم عبدالكريم ،ليلة سالمان ،جايدا محمود ،ليلة عبدالله ،فاطمة ماهر،هنا النجمي،فريدة هيكل ،جليلة شريف ،فريدة رفيق ،زهراء الاتربي،زينة هيثم،حبيبه نادر ،لي لي احمد ،جومانا أحمد.

الجهاز الفنى والادارى :

المدير الفنى دكتور محمد جمال ،مدرب كابتن عبد الرحمن زكريا،مساعد مدرب كابتن عمرو ابراهيم،ادارى كابتن حسام الدين جاهين،علاج طبيعى دكتورة عزة ابراهيم،خدمات معاونة احمد عط.