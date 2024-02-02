صفقة الزمالك لضم مصطفى أشرف مهدده بالتوقف

تعنت نادى مونشنجلادباخ

توقفت فجأه مفاوضات نادى الزمالك مع مسئولى مونشنجلادباخ الألماني بشأن ضم اللاعب مصطفى أشرف بعد أن كانت وصلت إلى مرحله متقدمه جدا وذلك بسبب الخلاف على المقابل المالي الذى طلبه النادى الألمانى حيث عرض الزمالك مبلغ ٢٠٠ ألف يورو فقط وطلب مونشنجلادباخ زيادة المبلغ مما عطل الصفقه رغم حجز مكان للاعب على سيستم اتحاد الكره لقيده فى القائمه.

" لاعب البلديه "

من ناحية أخرى أبلغ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد حسني اللاعب طارق علاء لاعب خط الوسط لفريق الشباب بالانتظام فى تدريبات الفريق غدا السبت بعد قطع إعارته مع بلدية المحلة فجأه حيث تم قيده فى قائمة تحت السن.

"اعتماد الجهاز الفني "

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز

مدرب مساعد أندري بيكي

مدرب حراس لويس فيسنتي

مدرب أحمال جواو ميشيل

وبالتالي رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس في الفترة السابقة