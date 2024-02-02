صور.. شفط مياه الأمطار بمدينة بنها بالقليوبية

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية أمطارا متوسطةلم تعق حركة المرور، وعلي الفور وجة غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة بالتعامل الفورى و انتشار المعدات.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما شهدت مدن الخانكة وشبرا وشبين القناطر والقناطر سقوط أمطار غزيرة فيما شهدت باقي الأنحاء والعاصمة بنها أمطارا متوسطة.

وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة، بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني.