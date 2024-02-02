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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قطع إعارته مع بلدية المحلة

الزمالك يبلغ طارق علاء الانتظام في التدريبات

طارق علاء
طارق علاء

أبلغ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد حسني اللاعب طارق علاء لاعب خط الوسط لفريق الشباب بالانتظام فى تدريبات الفريق غدا السبت بعد قطع إعارته مع بلدية المحلة فجأه حيث تم قيده فى قائمة تحت السن. 

وعلمت بوابة الوفد أن السبب فى قطع الإعارة جاء كرد فعل بعد رفض مسئولو البلديه الاستغناء عن خدمات يوسف حسن لصالح الزمالك سواء بالبيع أو الإعاره. 

من ناحيه أخرى اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز
مدرب مساعد أندري بيكي
مدرب حراس لويس فيسنتي
مدرب أحمال جواو ميشيل
وبالتالي  رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس

 

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