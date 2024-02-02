نظم المجلس القومي لـ الطفولة والأمومة ورشتي عمل للأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "اعرف حقك" استهدفت 260 طفل، هدفت إلى توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والقانون بشكل مبسط من خلال بعض الألعاب والرسوم.



هيئة إنقاذ الطفولة

كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى للتوعية بالخدمات المقدمة من نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت 100 طفل من الأطفال المترددين على المعرض كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل للأطفال ذوي الإعاقة استهدفت 40 طفل بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

"اعرف حقك" الطفولة والأمومة تعقد ورش عمل للأطفال زوار معرض الكتاب

ودعا المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين إلى زيارة جناح المجلس المخصص له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب A13 بقاعة الطفل للمشاركة في كافة الفاعليات التي يتم تنفيذها.