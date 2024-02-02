استمرار رفع حالة الطوارئ بمدينة سانت كاترين

أشار علي عبد البصير نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن حالة الطقس في تحسن وذلك بمعدل درجات الحرارة خاصة مع سطوع الشمس صباح اليوم، مما ساعد على الشعور بالدفء مقارنة بالأيام السابقة.

مشيرًا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية تحسبًا لحدوث تغيرات مناخية مفاجأة خلال الساعات المقبلة.

كما أن الثلوج التي كست المدينة أمس الخميس ذابت ولم يتبق سوى آثار طفيفة ببعض المناطق الجبلية، وجرى التعامل مع المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج دون أن تترك أي آثار سلبية على الطرق أو داخل الوديان، وجميعها سارت في مجراها الطبيعي لتستقر داخل البحيرات والسدود الجبلية التي جرى إنشاؤها لهذا الغرض، للاستفادة من المياه في الأغراض الزراعية.

كما تستمر إعلان حالة الطوارئ القصوى بكل مدن المحافظة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل المستمر بغرف العمليات الفرعية بالمدن للوقوف على مجريات الأمور بها أول بأول.

وكذلك متابعة حالة الطقس بمدينة سانت كاترين خاصة أن من المتوقع أن يجري انخفاض درجة الحرارة بها تدريجًا مساء اليوم.