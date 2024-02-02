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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

183 قرار تصالح علي مخالفات البناء لأهالي أبو زنيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 11 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابو زنيمة " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء نادر علام رئيس مدينة ابوزنيمة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ .

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابو زنيمة 183 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

الجريدة الورقية