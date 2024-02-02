افتتاح مسجد سلام بمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين،اليوم الجمعة، إفتتاح مسجد سلام بقرية تيدا بمركز سيدي سالم، على مساحة 250‪م2، وبتكلفة 3.4مليون جنيه، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، تحت رعاية الدكتور، محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وذلك بحضور فضيلة الشيخ، عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، وعابد يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.



أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة والتى كانت بعنوان " من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة " ، كما التزمت جميع المساجد بالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات، داعياً أن يحفظ الله مصر قيادة وشعباً، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.