عاجل
عاجل.. التحالف الأمريكي البريطاني يشن 4 غارات على منطقة الجر باليمن مصدر مقرب من فيتوريا يكشف للوفد كواليس اجتماعه مع اتحاد الكرة..مفاجأة
الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تكريم ريم البارودي في ملتقى التميز والإبداع العربي

ريم البارودي
ريم البارودي

كُرمت الفنانة ريم البارودي، في ملتقى التميز والابداع بأحد الفنادق الكبري، وذلك عن دورها كأول بطولة مطلقة في "بنات السباعي".

وأعربت ريم، عن سعادتها بهذا التكريم واكدت أنه الظهور الأول لها بعد وفاة والدتها مشيرة لإعتزازها بدور "ياسمين" في حكاية "بنات السباعي"، وأنه كان دورا صعبا للغاية.

وجاء ذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم: “عاصي الحلاني، أكرم حسني، مي كساب، حميد الشاعري، بشرى”، وعدد آخر وكبير من الفنانين.

وكان قد أشاد عدد كبير من جمهور التواصل الاجتماعى بأداء النجمة ريم البارودي بعد عرض حكاية "بنات السباعي"، إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل"، وقام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها.

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لحفل عمرو حسن في ساقية الصاوي

الملكة.. سحب الفيلم من السينمات لهذا السبب

أوبريت البروكة بمسرح سيد درويش الليلة وغداً

القومية تتغنى بمختارات من أعمال الزمن الجميل بمسرح الجمهورية.. الليلة

ميادة الحناوي تطرح أغنية جديدة بعنوان "أحبني كما أنا"

حفل توقيع " حياتنا اليومية " في مكتبة مصر الجديدة غداً

ساندي في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. الأحد

حفل توقيع كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" للمركز القومي للمسرح.. الأحد
الجريدة الورقية