ضبط 3 طن دواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك بالخانكة

بناء على تعليمات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتشديد الرقابة والقيام بحملات مستمرة لضبط الاسواق والقضاء على اشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وبعد عدة شكاوي وردت لمحافظ القليوبية من وجود مخزن يقوم بتصنيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وعلي أثر ذلك قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري على الفور بالتنسيق لعمل حملة مكبرة مع مباحث التموين ومديرية التموين ومجلس المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 طن دواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة العكرشة بالخانكة، وضبط مكان مجهز لفرم الدواجن الكاملة وهياكل الدواجن مع اضافة مادة ملونة ضارة بالصحة العامة الى المفروم غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال باقى الاجراءت القانونية وتم احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



وناشدت المحافظة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (0133212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.