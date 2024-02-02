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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

قُتل وأُصيب مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد للطائرات المسيرة التابعة للجيش التركي شرقي سوريا.

وحسب سبوتنيك، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن دوي انفجار عنيف سُمع في أرجاء مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي سوريا، ناجم عن استهداف مسيّرة تركية لحاجز عويجة ومبنى ما يسمى "العمليات" في قوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في حي المحطة.

وتابع المراسل أن الاستهداف الجوي، اليوم الجمعة، الثاني من شباط / فبراير الجاري، أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الموقع المستهدف والذي يضم مبنى للعمليات وحاجز للتفتيش.

ونوّه مراسل "سبوتنيك" إلى عدم إمكانية معرفة حجم الخسائر بشكل دقيق بسبب الطوق العسكري والأمني الذي ضربته "قسد" حول موقع التفجير.

وشوهدت سيارات الإسعاف تقوم بنقل مصابين وجرحى بعدد كبير من موقع التفجير إلى المشافي الميدانية العائدة لقوات "قسد".

 

وبهذا الاستهداف الجديد، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية إلى 62، التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي 2024، تسببت بمقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي "قسد" وتدمير منشآت حيوية ونفطية وحكومية وخاصة.

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