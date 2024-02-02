كفر الشيخ آمنة من التغيرات المناخية (فيديو)

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغيرات المناخ، العمل على مشروع لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بكفر الشيخ، موضحًا أن التغيرات المناخية، ظواهر مناخية جديدة على البيئة المصرية سواء الخاصة بالزراعة أو غيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لا بد من تدخل لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا ما تنفذه الدولة في كل مكان، إضافة إلى إجراءات خاصة بحماية ملف الأمن الغذائي من خلال التوسعات الأفقية وغيرها.

وأشار إلى أن مشروع تعزيز التكيف مختص بمنطقة الساحل الشمالي ومنطقة الدلتا، لأنهما معرضتان لارتفاع مستوى سطح البحر تدريجيًا، مؤكدًا أنه يؤدي لتملح الأراضي الزراعية، كما أنه يهدد العديد من الأنشطة الموجودة بالساحل الشمالي.

ولفت إلى أن الأمطار الموجودة بمنطقتي الساحل الشمالي والدلتا يشهدان توزيع مختلف عن المعروف، لذلك لابد من إعادة تخطيط وتأهيل البنية التحتية.

زيارة وزير الري لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية

وتفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، أمس الخميس، عدد من مشروعات حماية الشواطئ بشمال المحافظة بنطاق مركزى مطوبس وبلطيم، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بنطاق محافظة كفر الشيخ بطول ٢٩ كيلومترا، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الرى والموارد المائية ومحافظة كفرالشيخ.

قال المحافظ إنه يجري تنفيذ مشروع حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة بشمال المحافظة بطول 29 كم بالتعاون مع بالهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ، لافتا إلى أن هذا المشروع الاستثماري الضخم يعد إضافة قوية للتنمية بشمال المحافظة لحماية المناطق المنخفضة علي شاطيء البحر المتوسط بطول 29 كم، وبخاصة المسافة من غرب محطة كهرباء البرلس الى المنطقة الصناعية بمطوبس، من المناطق المنخفضة بين البرلس ومصب فرع رشيد، فضلاً عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر)، لصالح التنمية وحماية المشروعات القومية والتنموية بشمال المحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لوضع الرؤوس الحجرية لوقف الأمواج التي تخطت الخمس أمتار والنصف في الفترة السابقة، كما تتم مرحلة التغذية بالرمال لكسب أراضى جديدة ووقف نحر البحر للشاطئ.