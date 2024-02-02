3992 منتفعة من قافلة "حقك تنظمي" بإدارة ميت غمربالدقهلية

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصجة بالدقهلية عن انطلاق قافلة خدمية توعوية "حقك تنظمي"بإدارة ميت غمر .مؤكداً أن القافلة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

واضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية ان اجمالي المنتفعات بلغ 3992 منتفعة وفيما وصل عدد الحاصلات على وسيلة 2885 سيدة لافتة إلى أن القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.

فيما اوضحت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهية أن القافلة استمرت على مدار 3 ايام بحضور الاستاذ محمود نصر من قطاع السكان وتنظيم الاسرة و تم خلالها تغطية كافة الإدارات و تم تغطية جميع وحدات الإدارة

وذلك في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق .