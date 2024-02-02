الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فيديو عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال.. حرب نفسية تستخدمها قناة عبرية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

نشرت القناة 14 الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، تقرير مصور كنوع من الحرب النفسية، عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويظهر القسوة البالغة التي يتم التعامل بها معهم والإذلال الشديد الذي يعيشونه.

وقال صحفي فلسطيني، شارك الفيديو على صفحته عبر منصة أكس، إن التقرير موجه للشارع الإسرائيلي، ومعد التقرير يكذب ويقول إن هؤلاء هم من قوات النخبة في المقاومة بهدف إرضاء الإسرائيليين، ولا شيء يثبت ذلك الإدعاء.

ويعد الفيديو ضمن الحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال، كعملية بائسة للضغط على الحركة للقبول بالهدنة مصحوبة بانسحابات من الشمال لإغرائها بالقبول.

 

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