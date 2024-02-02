كأس أمم أفريقيا 2023 مقبرة كبار القارة

فشل منتخب المغرب صاحب المركز الرابع في كأس العالم، أمام جنوب أفريقيا 2-0، في المباراة التي أقيمت ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأفريقية.

كان "أسود أطلس" الأكثر المرشحين في المُنافسة على اللقب، ومع ذلك سقطوا بشكل مفاجئ أمام "البافانا بافانا"، لتستمر المفاجآت في بطولة كوت ديفوار.

النسخة الـ 34 من أمم أفريقيا تطيح بالعمالقة

ما يجعل النسخة الـ 34 التي تقام في كوت ديفوار، مثيرة هو فشل تأهل أفضل 5 منتخبات في القارة، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المغرب صاحب التصنيف الأول في قارة إفريقيا والثالث عشر على مستوى العالم، ودع البطولة من الدور الثمن النهائي خاسرًا أمام جنوب أفريقيا.

منتخب المغرب

منتخب السنغال حامل اللقب في النسخة الأخيرة، وصاحب المركز الثاني في تصنيف قارة أفريقيا والعشرون عالميًا، خرج من منافسات البطولة في دور الستة عشر أيضًا، بخسارته أمام الكوت ديفوار صاحبة الميدان والجماهير بركلات الترجيح 4-5.

وودع المنتخب التونسي المصنف الثالث أفريقيًا، والمركز الثامن والعشرين عالميًا، من بطولة الكأس الأفريقية بعد أداء مخيب للآمال، في مرحلة المجموعات، وانتهى مشواره بالتعادل السلبي مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة.

وانتهى مشوار المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا، صاحب المركز الرابع على مستوى القارة والثلاثين عالميًا، بعد أن خرج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، وكان المنتخب قد فاز بلقب نسخة 2019 المُقامة في مصر.

في دور الـ 16 للبطولة، خرج المنتخب المصري المشهور بتاريخه البطولي، حيث تعرض للهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في ركلات الترجيح بنتيجة 7-8، بعد أن انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتحتل مصر المركز الخامس في قارة أفريقيا والمركز الـ 33 عالميًا.

مفارقة غريبة

جميع المنتخبات التي وصلت لدور الثمانية في النسخة السابقة، غير حاضرة في هذه المرحلة خلال السنة الحالية.

وتأهل كل من أنجولا والكونغو الديمقراطية وغينيا وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر ومالي، إلى ربع نهائي البطولة الحالية.

وتأهلت في النسخة السابقة من البطولة كلًا من، مصر والسنغال والمغرب وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغامبيا والكاميرون وتونس.

السنغال بطل نسخة أمم أفريقيا 2021

وفاز المنتخب السنغالي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.