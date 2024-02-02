مقرر القومي للمرأة بكفرالشيخ : المرأة المصرية قادرة على قيادة أرفع المناصب 

أوضحت مقرر المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ الدكتور أماني شاكر أن التجارب العملية العديدة أثبتت قدرة المرأة المصرية على تولي و قيادة أرفع المناصب التنفيذية والسياسية والبرلمانية خلال الفترة السابقة، حيث شهدنا نجاحات عدة في القيادة للمحافظات، ورأينا المرأة في مناصب المحافظ والوزير، والقاضي، وهي نجاحات حققها في المقام الأول المناخ السياسي السليم، وتقبل المجتمع لدور المرأة.

وأكدت د. شاكر أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في ريادة عدد كبير من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونجحت خلال الأعوام السابقة من مشاركة سياسية ودعم لبلادها في أصعب الظروف، كما خرجت المرأة إلى ساحات العمل المختلفة مهما يكن الدافع، سواء لتحقيق ذاتها أو لمساندة وحماية أسرتها ونجحت فيه وبجدارة، رغم المعوقات الاجتماعية والاقتصادية، وكسرت بذلك قيودا كثيرة لتثبت قدرتها على العمل في كل المجالات وفي أصعب الظروف.

وأشارت مقرر المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ الدكتور أماني شاكر إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يهدف إلى تدريب المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و 50 عامًا، البرنامج مصمم لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة .

وأضافت بأن البرنامج يستمر لمدة 10 أشهر منها 9 أشهر من التدريب داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميداني في المؤسسات المختلفة بإجمالي 223 يومًا تدريبيًا ستمر فيها المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

وقالت مقرر المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يسعى إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية ، من أجل منحها فرصا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.