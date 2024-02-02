ورشة للتدريب على ترميم وصيانة الكتب والمخطوطات في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

عقد ركن المخطوطات بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ورشة تفاعلية لتدريب وتعليم رواد الجناح، من الكبار والصغار، على فن ترميم وصيانة الكتب والمخطوطات والمستندات المهمة، وكيفية المحافظة عليها من التلف بسبب العوامل المختلفة، كضوء الشمس، ودرجات الحرارة المرتفعة، وبعض الحشرات، وغيرها.

وأوضح محمود سعد، نائب مدير إدارة ترميم المخطوطات ونوادر الكتب بمكتبة الأزهر الشريف، أن الورشة تستهدف إرشاد رواد الجناح على كيفية الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والكتب الهامة لديهم، دون أن تتعرض للتلف والتهالك بعد مرور فترة زمنية، بالإضافة إلى توضيح كيفية تصميم المكتبات الخاصة في المنزل، مؤكدا أن حشرات؛ «سوسة الحبوب»، و«قمل الكتب»، و«السمك الفضي»، تعد من أخطر الحشرات التي تتسبب في هلاك الكتب والمخطوطات النادرة، حيث أن بعضها لا يرى بالعين المجردة،منبها أنه في حالة ملاحظة بعض الأتربة على صفحات الكتب، فإن هذا يدل على احتمال وجود تلك الحشرات بنسبة كبيرة.

ولفت "سعد" إلى أن هناك العديد من الطرق المتخصصة لمكافحة تلك الحشرات، مشددا على ضرورة الاستعانة بأحد المختصين في ذلك، لأن هناك بعض المواد الكيميائية التي يلجأ إليها البعض لمكافحة الحشرات قد تتسبب في تلف الكتب أو المخطوطات، موضحا أن استخدام طريقة التعقيم بالنيتروجين تعد من أكثر الطرق الآمنة في التخلص من تلك الحشرات.

الأزهر يشارك -للعام الثامن على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.