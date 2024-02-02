انطلاق فعاليات اليوم التاسع لجناح الأزهر في معرض الكتاب وسط إقبال كبير

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم التاسع لمشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ(٥٥)، وسط إقبال كبير من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الجناح بشكل يومي، والتي لاقت استحسان وإشادة جميع الرواد.

ويحتفي جناح الأزهر اليوم بذوي الهمم،

وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة مشكلاتهم، وللتأكيد على أهمية دمجهم في فصول التعليم، ونشر الوعي والثقافة بحقوقهم واحتياجاتهم، وتزويد عائلاتهم بمهارات التعلم والمعرفة بالأساليب الحديثة لتأهيلهم نفسيًا وعلميًا وتربويا.

ويعقد جناح الأزهر اليوم ندوة تثقيفية بعنوان: " مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد، الرؤية الفلسفية والدينية"، يحاضر فيها الدكتور محمد داود، أستاذ اللغويات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، الدكتور عمرو شريف، كاتب ومفكر في مجال الإلحاد، ويدير الندوة الدكتور محمد معبد، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، ندوة بعنوان " تحيز وسائل الإعلام الدولية "القضية الفلسطينية أنموذجًا"، يحاضر فيها أ.د حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، الدكتور ياسر عبد العزيز، الكاتب الصحفي، والدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، في تمام الساعة السادسة مساء، ندوة بعنوان «إشكالية الأخوة الإنسانية بين الموضوعية والتحيز»، بحضور أ.د. نظير عياد- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وتتضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنشطة وعروض فنية وثقافية يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية، إلى جانب فعاليات أركان الفتوى، والخط العربي، ومجلة نور، وبانوارما ذاكرة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري.

الأزهر يشارك -للعام الثامن على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.