الفرج بعد الشدة .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية





تناولت خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية اليوم بالإسماعيلية الحديث عن معجزة الاسراء والمعراج للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من المعجزة .

وتطرقت الخطبة لدرس المنح والعطاء الرباني بعد الشدة .وان جبر الله للمؤمنين عادة ما يأتي بعد خذلان البشر .وان العطايا الالهية تفوق تخيلات البشر .

وحدثت ليلة الإسراء والمعراج بعد واقعة الطائف، حيق رفض أهل الطائف دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوته لهم للدخول في الإسلام وأسرى النبي بالبراق وسار على هذه الدابة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعدها برط النبي البراق في حلقة على باب المسجد ودخل وأم الأنبياء ثم صعد به سيدنا جبريل إلى السموات العلى .

واختتم الخطباء بالدعوة بالنصر والتمكين لاهل فلسطين وتحرير المسجد الأقصى من ايدي الصهاينة المحتلين.