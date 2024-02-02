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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي وأسينسيو يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ستراسبورج

مبابي وأسينسيو
مبابي وأسينسيو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستراسبورج مساء اليوم الجمعة على ملعب المينو وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى الفرنسي .

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من المتوقع أن يعتمد الإسباني لويس إنريكي المدير الفنى لباريس سان جيرمان على التشكيل الآتي..

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس “أوجارتي”، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، مبابي، أسينسيو

وكان باريس سان جيرمان تعادل مع استاد بريست بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، كما تعادل أيضا نادي ستراسبورج إيجابياً أمام نظيره نادي كليرمون فوت بهدف لكل فريق

ويذكر أن بي إس جي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، جمعهم من خوض 19 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة، فيما يأتي  فريق ستراسبورج بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.
 

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