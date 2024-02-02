بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا
مباراة الأردن وطاجيكستان اليوم الجمعة 2-2-2024، في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، يترقبها الكثيرون في الشرق الأوسط، حيث يعد المنتخب الأردني رفقة العنابي المنتخبين العربيين في البطولة بعد توديع السعودية والعراق مؤخرًا.
بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان يلا شوت بدون تقطيع HD
ويتطلع منتخبان الأردن وطاجيكستان إلى كتابة التاريخ بالوصول إلى الدور قبل النهائي، وهو إنجاز لم يحققه أي منهما في النسخ السابقة للبطولة.
وتأهل منتخب "النشامى" الأردني إلى الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، للبطولة على حساب نظيره العراقي، إثر فوزه المثير عليه (3-2) في "الديربي العربي" الذي جمعهما يوم الاثنين، على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.
بينما فحر منتخب طاجيكستان بإقصائه نظيره الإماراتي، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادلهما في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان أيضا.
يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الأردن وطاجيكستان عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب الأردن وطاجيكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
ويشارك الأردن للمرة الخامسة في نهائيات البطولة القارية، في حين يظهر المنتخب الطاجيكي للمرة الأولى في تاريخها، وتقابل الطرفان قبل شهرين ونصف ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل بهدف لكل منهما، مما يضفي على المواجهة القادمة طابعا خاصا.
القنوات الناقلة لمباراة الاردن وطاجيكستان
تردد قناة الكاس اكسترا 1 نايل سات
- اكتب التردد : 11919.
- أضبط معدل الاستقطاب: أفقي H.
- اكتب معدل الترميز: 27500.
- أضبط معامل تصحِيح الخطأ DVB-S2 8PSK 3/4.
- التشفير: مفتوح.
تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات
- اكتب القمر الصناعي: Badr 4 26 شرق
- أضبط التردد: 12245
- اكتب الاستقطاب: عمودي
- أضبط معدل الترميز: 27500
- اكتب معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4
- التشفير: مفتوح
تردد قناة SSC1 HD
- أضبط القمر الصناعي: عرب سات.
- اكتب التردد: 12380.
- أضبط الاستقطاب: أفقي.
- اكتب الترميز: 27500.
- أضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الكاس اكسترا 1 سهيل سات
- أضبط القمر الصناعي: Es’hail 2 25.8 شرق
- اكتب التردد: 10770
- أضبط الاستقطاب: عمودي
- اكتب معدل الترميز: 27500
- أضبط معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4
- التشفير: مفتوح
تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات
- أضبط التردد: 12188
- اكتب معدل الاستقطاب: أفقي
- أضبط معدل الترميز: 27500
تشكيل منتخب الأردن المتوقع
- المرمى: يزيد أبو ليلى.
- الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – سالم العجالين.
- الوسط: إحسان حداد – نيزار الرشدان – رجائي عايد – محمود المرضي.
- الهجوم: موسى التعمري – يزن النعيمات – علي علوان.
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