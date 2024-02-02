أمم آسيا ..سون يقود تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام أستراليا

يخوض منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم مواجهة صعبة أمام نظيره الأسترالي مساء اليوم الجمعة على إستاد الجنوب وذلك ضمن لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.

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ومن المقرر أن يبدأ يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: هيون وو جو.

خط الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون.

خط الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج.

خط الهجوم: سون هيونج مين.



موعد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية..

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويذكر أن منتخب كوريا الجنوبية صعد لدور الربع النهائي بعد الفوز على منتخب السعودية بركلات الترجيح.

