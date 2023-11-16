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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب استراليا يضرب بنغلادش بسباعية في تصفيات كأس العالم

منتخب استراليا الأول
منتخب استراليا الأول لكرة القدم

حقق منتخب استراليا فوزًا عريضًا على بنجلادش بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ميلبورن المستطيل ( AAMI Park ) ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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سجل أهداف استراليا في المباراة هاري سوتار و براندون بوريلو و ميتشيل دوك "هدفين" و جيمي ماكلارين "3 أهداف" في الدقائق 4 و 20 و 37 و 40 و 48 و 70 و 84 من عمر المباراة.

ونجح منتخب استراليا في اعتلاء صدارة جدول ترتيب المجموعة بهذا الموسم بعدها حصل على أول 3 نقاط في مشواره.

مجموعة استراليا في كأس العالم

ويلعب منتخب استراليا ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم والتي تضم منتخبات فلسطين و لبنان و بنجلادش.

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