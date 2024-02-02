مياه الشرقية تواصل الدفع بسيارات الطوارئ لرفع مياه الأمطار

قال المهندس عامر كمال ابو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه لليوم الثالث على التوالي، تواصل فرق الطوارئ بالشركة التعامل مع تقلبات الطقس، في سحب ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى ومدن المحافظة.

وشدد على جاهزية جميع معدات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ، للتعامل الفوري مع أماكن تجمعات مياه الأمطار وسحب المياه المتراكمة، لافتًا إلى أنه جاري متابعة سحب تراكمات مياه الأمطار بالمناطق التي شهدت سقوط أمطار بكثافة.

وذكر المهندس عامر كمال ابو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة منذ صباح اليوم، موجها بضرورة التواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكل الجهات المعنية، بالإضافة الى استقبال الشركة لجميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن 125 طوال الـ 24 ساعة.