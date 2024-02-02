الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والمنزلة وبني عبيد وحي شرق المنصورة ومركز المنصورة لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة اعمده تتجاوز ال٢٥٪؜ بعقار بشارع جامع مسعود بطلخا وتم مصادرة الاسمنت والاخشاب،

كما تم متابعة ازالة تعدي علي ترعة الري ببساط بعمل اعمده خرسانيه وبناء بالطوب الاحمر والمونه الاسمنتيه وكذا ازالة سور بالطوب الاحمر من داخل مبني مقام قبل القانون بقرية دميرة وتم ايضا ازاله حوائط حاملة لدور ثالث علوي مخالف اليوم بقرية كفر دميرة القديم وذلك بالتنسيق مع الشرطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات..

واكد المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة لصب سقف الدور الاول العلوى على الترعة الثانية التابعة على الوحدة المحلية بالبصراط وتمت ازالة المخالفة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأشار المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية صدقا عبارة عن سور بالدبش الأبيض إرتفاع 1م بطول 15م تطوير داخل الحيز العمراني وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه ...

وأوضح محمد امين رئيس حي شرق المنصورة انه تم متابعة تنفيذ إزالة بناء مخالف بعزبة الشال وكذا إزالة بناء مخالف فى المھد بعزبة الصعايدة وايضاإزالة سقف مخالف بعزبة الصعايدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات

و قال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز المنصورة انه تم متابعة تنفيذ إزالة سقف وعمدان لبناء مخالف لشروط التراخيص بمنطقة حوض الزعفران وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم مراجعة وفحص رخص البناء فى المناطق التاليةبعدد من القري شملت قرية ميت خميس تابعة للوحدة المحلية باويش الحجر والوحدة المحلية ببدواى وبقرية بدين وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اعمال البناء التي تمت غير مطابقة للتراخيص الصادرة...

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.