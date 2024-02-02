إيران تكشف شبكة لجواسيس الموساد في الداخل والخارج.. تفاصيل

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، عن كشفها لأهم المنشآت السرية الخاصة لإسرائيل و التعرف على عشرات الجواسيس والعناصر الإرهابية التابعة للكيان الصهيوني في ٢٨ دولة حول العالم، وفي القارات الثلاث اسيا وأفريقيا وأوربا، كما تم التعرف على عدد من الجواسيس في طهران وعدة محافظات إيرانية ومنهم تم التعامل معهم ومنهم تحت المراقبة وتم التعرف على عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين خارج إيران وسيتم اتخاذ القرار المناسب تجاههم بحسب كل عميل ووضعه، وتم تزويد بعض الدول بتفاصيل الجواسيس الأجانب الناشطين هناك لاسيما الدول التي تربطها علاقة أمنية مع إيران.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان لها : في أكبر عملية استخباراتية مضادة مشتركة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لنظام الكيان الصهيوني المحتل، تم الحصول على مجموعة فريدة وغير مسبوقة من المعلومات من تلك الأجهزة وبدأ التحقيق فيها واستغلالها على الفور وعلى شكل سلسلة من الأعمال الاستخبارية المضادة والهجومية والدفاعية واستخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات، أدت إلى الحصول على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني.

بالإضافة إلى النتائج الاستخباراتية والأمنية، فإن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني الغاصب