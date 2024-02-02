أمم أفريقيا ..عبد العال: فيتوريا السبب في ضياع أسهل بطولة

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يتحمل مسؤولية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أضاع على الفراعنة أسهل بطولة كأس الأمم الأفريقية في التاريخ".

وأضاف:"يجب رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في أسرع وقت ممكن وحل أزمة الشرط الجزائي ".