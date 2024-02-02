حالة الطقس| عواصف رعدية وأمطار عزيرة مصحوبة بحبات البرد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعريش وشمال سيناء ورفح ستظل تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وتابعت أن باقى محافظات الوجه البحرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد ، اضافة الى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد .

يذكر أنه يشهد اليوم الجمعة استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.