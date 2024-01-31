ناقد رياضي مهاجماً رضا عبد العال: "لما تتكلم عن الأهلي تقوم تقف"

انتقد الإعلامي أحمد سعيد، الكابتن رضا عبد العال، بسبب تصريحه بأن النادي الأهلي هو المتسبب في هزيمة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

وقال "سعيد"، خلال برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس": "لما تتكلم عن النادي الأهلي لازم تقوم تقف، أنت كيانك أيه عشان تقول هذا التصريح، الناس في العالم أجمع لا تعرف شيء عن الكرة المصرية إلا محمد صلاح، والنادي الأهلي الذي شارك في الكثير من مباريات كأس العالم للأندية كثيرا، وقام باللعب مع برشلونة وريال مدريد والكثير من الفرق الكبرى".

وأوضح: "عندما تتحدث عن النادي الأهلي من الضروري أن تحترم الجمهور وكيان النادي الأهلي، كراهيتكم عن النادي الأهلي يجب أن تضعها في منزلك، قبل الحديث عن النادي الأهلي".

ولفت إلى أن النادي الأهلي هو نادي القرن والأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية، معقبًا: "شيل النادي الأهلي، وتحدث عن تاريخ الزمالك في البطولات الإقليمية والدولية خلال آخر 10 سنوات".