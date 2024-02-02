خلافات عائلية .. سائق يتخلص من حياته بالحرق بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابا بحروق نارية متفرقة بالجسم إثر قيامه بسكب كمية من البنزين على نفسه وإشعال النيران بها بسبب خلافات عائلية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لمركز سوهاج بوصول "حسن . ا . ا . م" 34 سنة سائق ومقيم دائرة المركز مصاباً بحروق ناريه متفرقة بالجسم وتوفي عقب وصوله .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والده "الهلالي . ا . م . ب" 67 سنة بالمعاش ووالدته "زينب . ا . م . ا" 60 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية قيام نجلهما المذكور بسكب مادة معجلة " بنزين " على نفسه وإشعال النيران وذلك بمنزله بذات الناحية مما أدى لحدوث إصابته ووفاته بسبب وجود خلافات عائلية ونفيا الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .