بيعدي الطريق .. سيارة تنهي حياة طفل بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابا بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم صدمته سيارة ميكروباص حال عبوره الطريق وجرى ضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول "البدري ص ا ح" 13 طالب - ومقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء حادث سيارة وتوفـي عقب وصوله .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والده "صدام . ا . ح . م" 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور نجله الطريق بذات الناحية إصطدمت به السيارة ميكروباص قيادة "علي . ص . ا . ز" 50 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج مما أدي لإصابته ووفاته وأتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية .

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .